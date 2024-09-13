Редкий выход: Юлия Снигирь с Евгением Цыгановым приехали на фестиваль в Сочи

12 сентября актриса Юлия Снигирь и Евгений Цыганов появились на фестивале «Новый сезон» в Сочи. Евгений Цыганов и Юлия Снигирь нечасто появляются на светских мероприятиях, но сделали исключение для фестиваля «Новый сезон», который в настоящее время проходит на курорте Роза Хутор в Сочи.