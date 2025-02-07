ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Васильев
    Юмористка. В паре с ментом ее вообще за ОПГ принимали. Пусть радуется, что не подстрелили для профилактики. На самом ...Дагестанка распла...
  • Алексей Васильев
    А почему? Вроде не нищеброды. С совестью и культурой проблемы?Дагестанка распла...
  • Виктор Хованов
    Сами виноваты, что так себя зарекомендовали и времена, когда "свинарки" охотно сдавали жильё вместе со своим телом "п...Дагестанка распла...

Пришлет ли Лукашенко армию для освобождения Курщины: Россия ратифицирует Договор о гарантиях безопасности с Беларусью

Пришлет ли Лукашенко армию для освобождения Курщины: Россия ратифицирует Договор о гарантиях безопасности с Беларусью

БлокнотРУ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
вот и  бандеровец  выполз из помойки.
Ответить
7 час.
Андрей
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,А после из прораба до министра дорастёшь,Но если туп, как дерево, — родишься баобабомИ будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
Ответить
7 час.
Юрий Селиванов
Какой Бред, давайте освободим территорию РОМССИИ!
Ответить
7 час.
наверх