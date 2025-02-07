Пришлет ли Лукашенко армию для освобождения Курщины: Россия ратифицирует Договор о гарантиях безопасности с Беларусью

вот и бандеровец выполз из помойки.

Андрей

Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,А после из прораба до министра дорастёшь,Но если туп, как дерево, — родишься баобабомИ будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.