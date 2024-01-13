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Своя квартира вышла дешевле, чем ипотека: семья выстроила себе дом в старом гараже

Своя квартира вышла дешевле, чем ипотека: семья выстроила себе дом в старом гараже

Пара из Лос-Анджелеса решила сделать себе квартиру в обычном гараже. Идея выглядит неоднозначной, однако на деле апартаменты получились максимально комфортными и уютными — и точно дешевле, чем брать недвижимость в ипотеку на долгие годы.

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Л
Леонид
Какая хрень!
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