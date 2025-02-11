Психолог: кибермошенники притворяются знаменитостями и обманывают детей

Аферисты создают фальшивые аккаунты Мошенники создают фальшивые аккаунты, выдавая себя за друзей или знаменитостей, чтобы втереться в доверие к детям и получить личную информацию, рассказала в интервью РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Куприна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии