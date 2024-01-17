Представитель Дублина в Европейском Парламенте Мик Уоллес в рамках очередного заседания ведомства обратил внимание на то, что именно желание западных держав развязать конфликт с Российской Федерацией оказалось причиной уничтожения украинской государственности.
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