Диетолог рассказала, как гипертоникам снизить давление с помощью питания

К развитию гипертонии часто приводит накопление лишнего веса. Для профилактики заболевания и контроля артериального давления мало лекарственной терапии – нужно следить за питанием, не допускать избыточной массы тела и сокращать потребление соли, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.