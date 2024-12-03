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С читинца могут взыскать 230 миллионов за самовольную реконструкцию девятиэтажки

С читинца могут взыскать 230 миллионов за самовольную реконструкцию девятиэтажки

Житель Читы, который в 2006 году организовал самовольную стройку девятиэтажного жилого дома в Борзе, обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере — прокуратура Забайкалья направила уголовное дело в суд, сообщили ZAB.

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