Командир ВСУ Шевчук призвал к жесткой мобилизации из‑за нехватки солдат

РИАМО - 23 окт. Командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук заявил, что ежедневно на Украине «заканчиваются солдаты», поэтому он не намерен защищать уклонистов и призывает к более жесткой мобилизации, сообщается в Telegram-канале «Политика страны».
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