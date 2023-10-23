Командир ВСУ Шевчук призвал к жесткой мобилизации из‑за нехватки солдат

РИАМО - 23 окт. Командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук заявил, что ежедневно на Украине «заканчиваются солдаты», поэтому он не намерен защищать уклонистов и призывает к более жесткой мобилизации, сообщается в Telegram-канале «Политика страны».