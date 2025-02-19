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Царьград

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Переговоры США и России в Эр-Рияде: стремление к миру и стабильности

Переговоры США и России в Эр-Рияде: стремление к миру и стабильности

Советник Трампа Майк Уолц обсудил вопросы безопасности и территориального урегулирования с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

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