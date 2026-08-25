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Названы регионы России с самой дешевой и дорогой "коммуналкой"

Названы регионы России с самой дешевой и дорогой "коммуналкой"

Наименьшая доля семейных расходов на коммунальные услуги приходится на Дагестан. В среднем жители региона направляют на ЖКУ около 5% потребительских расходов, или примерно 4218 рублей в месяц, сообщает РИА Новости.

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