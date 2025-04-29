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Уникальный спорткомплекс для незрячих и слабовидящих в Алексеевском районе оснастили 25-метровым бассейном

Уникальный спорткомплекс для незрячих и слабовидящих в Алексеевском районе оснастили 25-метровым бассейном

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс возвели на территории общеобразовательной школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации незрячих и слабовидящих детей в Алексеевском районе на северо-востоке столицы.

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