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Задоров получил 2+10 за удар Байфилда клюшкой в матче с «Кингс». У него 14 минут штрафа и «-1» при 2:8

Задоров получил 2+10 за удар Байфилда клюшкой в матче с «Кингс». У него 14 минут штрафа и «-1» при 2:8

Никита Задоров получил 2+10 за удар Куинтона Байфилда клюшкой в матче с «Кингс».  Защитник «Калгари» сбил форварда соперника с ног во время стычки между игроками на 52-й минуте матча с «Лос-Анджелесом» (2:8).

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