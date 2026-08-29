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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форт перешел из «Барсы» в «Сосьедад» за 8 млн евро и 50% от перепродажи. У каталонцев будет право обратного выкупа за 20 млн

« Барселона » объявила о переходе защитника Эктора Форта в « Реал Сосьедад ». Клуб сообщил, что сохранит за собой право приоритетного выкупа игрока и процент от последующей продажи.

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