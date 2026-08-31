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Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на китайском языке

Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на китайском языке

Кристина Соловьева/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали друг друга на китайском языке перед началом переговоров в Бишкеке 31 августа.

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