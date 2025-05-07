Редкоземельное изнасилование Украины — как это презентуют, и как будет в реальности

США получили право первой ночи с украинскими недрами. Китаю и России это может не понравиться Юрий Енцов Фото: Сергей Котенев/Создано ИИ/ТАСС Многие с нетерпением ждут долгожданной договоренности России и США по поводу окончания конфликта на Украине.