Редкоземельное изнасилование Украины — как это презентуют, и как будет в реальности

США получили право первой ночи с украинскими недрами. Китаю и России это может не понравиться Юрий Енцов Фото: Сергей Котенев/Создано ИИ/ТАСС Многие с нетерпением ждут долгожданной договоренности России и США по поводу окончания конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии