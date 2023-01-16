13 удивительных деревьев, которые больше напоминают фантазию художника

Продолжаем показывать удивительные чудеса природы — на этот раз кора деревьев. Согласитесь, что мы мало обращаем внимания на эти мелочи, но на самом деле они способны нас поразитьStewartia pseudocamellia — Стюартия японскаяЭвкалипт пятнистый Земляничник мелкоплодный Мадагаскарская пальма Радужный эвкалипт Pseudocydonia sinensis, Айва китайская Клен японский, Acer palmatum «Phoenix» Клён серый (Paperbark maple) Мирт, Crape myrtle Тибетская вишня Хлопковое дерево, Celiba Speciosa Японская зонтичная сосна Гледичия трёхколючковая (Gleditsia triacanthos) Читать далее →.