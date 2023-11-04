Президент UFC восхитился результатом Нганну в бою с Фьюри

Дэна Уайт высказался о недавнем поединке Фрэнсиса Нганну с Тайсоном Фьюри. Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал результат поединка чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
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