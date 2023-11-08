Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Ответ на вопрос: А что я один могу сделать?

Ответ на вопрос: А что я один могу сделать?

1. Перестань покупать и употреблять алкоголь, сигареты и прочие наркотические вещества. 2. Лечись народными методами, травами, а не таблетками и микстурами, от которых толку нет.

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Комментарии
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Александр Лесков
Ну  тут  прямо-таки  расширения, дополнения   и  повторения  заветов «Детки»  Порфирия  Корнеевича  Иванова. Кто  не помнит — это  был  в  Отечественную  войну такой  русский «йог»,  которого  даже  оккупанты-немцы  прозвали Русским  богом. Сильно  они  его  побаивались. Похоже,  короткая  память  у  людей:  ну  мало  кто из  нас   сейчас  этого  мудрого  Дедушку  помнит...
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