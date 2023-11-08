1. Перестань покупать и употреблять алкоголь, сигареты и прочие наркотические вещества. 2. Лечись народными методами, травами, а не таблетками и микстурами, от которых толку нет.
Ответ на вопрос: А что я один могу сделать?
Комментарии
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Александр Лесков
Ну тут прямо-таки расширения, дополнения и повторения заветов «Детки» Порфирия Корнеевича Иванова. Кто не помнит — это был в Отечественную войну такой русский «йог», которого даже оккупанты-немцы прозвали Русским богом. Сильно они его побаивались. Похоже, короткая память у людей: ну мало кто из нас сейчас этого мудрого Дедушку помнит...
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