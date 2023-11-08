Ответ на вопрос: А что я один могу сделать?

Александр Лесков

Ну тут прямо-таки расширения, дополнения и повторения заветов «Детки» Порфирия Корнеевича Иванова. Кто не помнит — это был в Отечественную войну такой русский «йог», которого даже оккупанты-немцы прозвали Русским богом. Сильно они его побаивались. Похоже, короткая память у людей: ну мало кто из нас сейчас этого мудрого Дедушку помнит...