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Елена Драпеко рассказала, почему Мария Машкова отказалась от России и отца

Елена Драпеко рассказала, почему Мария Машкова отказалась от России и отца

Мария МашковаПервый зампред комитета Госдумы по культуре, Елена Драпеко, высказала предположение, что дочь российского актера Владимира Машкова, Мария, прекратила общение с отцом из-за недостаточного воспитания.

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