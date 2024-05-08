Елена Драпеко рассказала, почему Мария Машкова отказалась от России и отца

Мария МашковаПервый зампред комитета Госдумы по культуре, Елена Драпеко, высказала предположение, что дочь российского актера Владимира Машкова, Мария, прекратила общение с отцом из-за недостаточного воспитания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии