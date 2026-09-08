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Пропавший в Горнозаводске юноша найден мертвым — задержан подозреваемый

Пропавший в Горнозаводске юноша найден мертвым — задержан подозреваемый

В Пермском крае завершились поиски 19-летнего жителя Горнозаводска, пропавшего 27 августа. Как сообщает KP.

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