«Восток-Ойл» заработал: уже заливает нефть в танкеры

У России два союзника: КНДР и Израиль. Спасибо нашим ближневосточным друзьям, они не только обескровили украинских боевиков, стянув содержимое оружейных складов себе, но и подняли цены на нефть до 100 долларов за баррель.
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