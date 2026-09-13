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Царьград

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Хинштейн сообщил о повреждении 8 домов в Курске из-за обстрела

Хинштейн сообщил о повреждении 8 домов в Курске из-за обстрела

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о ракетной атаке на Курск, в результате которой были повреждены восемь домов и два автомобиля.

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