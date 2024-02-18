В Москве за сутки выпало 13% месячной нормы осадков. В Подмосковье этот показатель достиг 30%. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в российской столице из-за снегопада ухудшилась видимость.
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