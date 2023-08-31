Такер Карлсон убедителен, потому что логичен: «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году.
Такер Карлсон много чего наговорил
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Будет жаль, если история закончится в следующем году". ДЛЯ АМЕРИКИ ОНА УЖЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ!
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12 час.
CM
C Major
конечно же на свою страну,только более трезво рассуждает и правду -матку не боится сказать в эфир, а не лгать напропалую
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12 час.
ИА
Ирина Александровна
Верно сказано!
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11 час.
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