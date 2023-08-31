Новости, события, факты

146 720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Да уж, автор  плохо  знает русский  язык,особенно  знаки препинания. Неприятно даже читать.Академики РАН под...
  • Владимир Алтайцев
    машка  пиндошлюха, тебе слова не давали.Академики РАН под...
  • Игорь Егоров
    Этих не переделаешь, надо  их просто убирать  из науки, пусть работают над повышением урожайности на своих дачах.Академики РАН под...

Такер Карлсон много чего наговорил

Такер Карлсон много чего наговорил

Такер Карлсон убедителен, потому что логичен: «Грядет горячая война между США и Россией в следующем году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
&quot;Будет жаль, если история закончится в следующем году&quot;. ДЛЯ АМЕРИКИ ОНА УЖЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ!
Ответить
12 час.
CM
C Major
конечно же на свою страну,только более трезво рассуждает и правду -матку не боится сказать в эфир, а не лгать напропалую
Ответить
12 час.
ИА
Ирина Александровна
Верно сказано!
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх