В Госдуме предложили подумать над санкциями за нарушение новых банковских правил

Некоторые граждане оформляют самозапрет на кредитование, после чего берут займ Министерство цифровизации РФ сообщило, что механизмом самозапрета на кредит с 1 марта уже воспользовались более 5 миллионов россиян.
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