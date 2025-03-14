В США заявили об активизации торговли людьми на Украине

С начала конфликта на Украине в регионе активизировались торговцы людьми. Такое заявление сделал основатель и экс-глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард, передает РИА Новости.
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