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Понасенков о русской культуре в Европе: "Везде Чайковский, везде Рахманинов"

Понасенков о русской культуре в Европе: "Везде Чайковский, везде Рахманинов"

Историк Евгений Понасенков в интервью RTVI сказал, что не видит отмены русской культуры на ЗападеИсторик и блогер Евгений Понасенков в специальном интервью RTVI заявил, что на Западе нет отмены русской культуры.

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