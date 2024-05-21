Мутные причины, по которым женщины уходят из отношений

Валерий Кривошеев

Да, лауреаты Пулитцеровской премии нервно курят в сторонке. Жила-была девочка Маша. Выросла, но замуж не торопилась, нужно пожить для себя, карьеру сделать. Понравился ей мальчик Петя, пожила с ним, и рассталась. Потом пожила с Васей, потом пожила с Сережей, потом с другим Петей, и так далее. И всем подружкам говорила - это ступеньки, ступеньки к семейному счастью! И вот, наконец, встретила принца. Но вот незадача, пятая ступенька оказалась бракованной, заразной, не может она иметь детей. Муж подумал-подумал и ушел от неё. Говорит, не буду очередной ступенькой. А Вы как думаете, причем здесь СТУПЕНЬКИ? Или Вот. Расцвела девочка Даша, повзрослела. Стала с мужчинами поживать. Но вот беда родители девочку жалели, и к домашней работе не допускали. Ругались-ругались с первым мужем, кто будет полы протирать, а кто ужин готовить, и в результате Даша сказала Я НЕ РАБЫНЯ ДРЕВНЕГО РИМА и развелись. Развелись и со вторым мужем и третьим. Потом встретила девочку Свету и стали с ней жить. С ней оказалось проще. Сразу поделили все домашние дела по справедливости, и по очереди выполняют. По крайней мере, пока. А при чем здесь ДРЕВНИЙ РИМ? Я уже забыл.