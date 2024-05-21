Женщины – существа загадочные, начисто лишенные логики. Им бы только безо всякой причины уйти от хорошего мужика ко всяким гопникам, алкоголикам и котам.
Мутные причины, по которым женщины уходят из отношений
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Владимир Соколов
на то и рассчитана подобная грязь.
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11 час.
Валерий Кривошеев
Да, лауреаты Пулитцеровской премии нервно курят в сторонке. Жила-была девочка Маша. Выросла, но замуж не торопилась, нужно пожить для себя, карьеру сделать. Понравился ей мальчик Петя, пожила с ним, и рассталась. Потом пожила с Васей, потом пожила с Сережей, потом с другим Петей, и так далее. И всем подружкам говорила - это ступеньки, ступеньки к семейному счастью! И вот, наконец, встретила принца. Но вот незадача, пятая ступенька оказалась бракованной, заразной, не может она иметь детей. Муж подумал-подумал и ушел от неё. Говорит, не буду очередной ступенькой. А Вы как думаете, причем здесь СТУПЕНЬКИ? Или Вот. Расцвела девочка Даша, повзрослела. Стала с мужчинами поживать. Но вот беда родители девочку жалели, и к домашней работе не допускали. Ругались-ругались с первым мужем, кто будет полы протирать, а кто ужин готовить, и в результате Даша сказала Я НЕ РАБЫНЯ ДРЕВНЕГО РИМА и развелись. Развелись и со вторым мужем и третьим. Потом встретила девочку Свету и стали с ней жить. С ней оказалось проще. Сразу поделили все домашние дела по справедливости, и по очереди выполняют. По крайней мере, пока. А при чем здесь ДРЕВНИЙ РИМ? Я уже забыл.
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7 час.
ВА
Владимир Акулов
*Причин* у любого события бесконечно много... Потому что на любое неприятное событие , предшествовавшее , например , разводу можно указать как на *причину* развода ... Но эти поиски *причин* не проясняют ситуацию... Ведь обычно на важное событие - развод - влияют множество разных моментов и нюансов... И сложные комбинации этих *причин* не уловимы для сознания... Важно то , что многие все же живут вместе по 40 лет и довольны своей жизнью... Хотя ...*причин* для развода у них тоже было много... "Тайна сия велика есть "!
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4 час.
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