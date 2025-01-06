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Умер известный российский бард Вадим Мищук

Умер известный российский бард Вадим Мищук

На 68-м году жизни скончался исполнитель авторской песни Вадим Мищук. Он стал известен благодаря выступлениям в дуэте с братом Валерием Мищуком, который ушел из жизни в августе 2022 года после длительной борьбы с онкологией.

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