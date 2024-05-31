Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 806 подписчиков

"Даже если он что-то взял, осудите его, и верните на фронт". Бойцы СВО вступились за Попова

"Даже если он что-то взял, осудите его, и верните на фронт". Бойцы СВО вступились за Попова

Борьба за арестованного генерала Ивана Попова продолжается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Алексеев
осталось всенородно поддержать...
Ответить
13 час.
Николай Кучков
Пусть герасимов одумается пока не поздно, ведь сам может загреметь на то место, которое приготовил Попову. Закон бумеранга! Не рой яму другому, сам попадёшь в неё...
Ответить
11 час.
E
Elka
Как что-нибудь полезное сделать, так мы ждём как всегда. Увелитьте штат и сократите спящих в думе
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх