Целебная мазь при межпозвонковой грыже.

Существуют прекрасные мази и настойки для рассасывания и обезболивания межпозвонковых грыж. Одной из самых эффективных считаются мазь и настойка из корня окопника, который в народе называют живокостью или костоломом.
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