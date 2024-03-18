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Военное обозрение

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Нерассеянный смрад нацизма: послесловие к перехваченным переговорам немецких офицеров

Нерассеянный смрад нацизма: послесловие к перехваченным переговорам немецких офицеров

На днях меня спросили, что я думаю об обнародованных переговорах немецких офицеров; признаться, до заданного вопроса – не думал ничего, ибо не вникал, а когда узнал детали: и о планах уничтожения Крымского моста, и о «славном прошлом люфтваффе», не удивился ничуть.

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