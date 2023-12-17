Полпред Якушев поддержал выдвижение Путина на новый президентский срок

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе и член высшего совета «Единой России» Владимир Якушев принял участие в пленарном заседании XXI съезда партии, на котором было принято решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на грядущих выборах.