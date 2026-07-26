Лариса Долина рассказала, что друзья купили ей квартиру

Геннадий Бережнов

Не я купила, мне друзья купили, а друзьям мы деньги носили, так что народ наш помогает всем - больным детям, артистам всех мастей, бойцам СВО и так далее! А многие из народа не живут а выживают на съёмных квартирах и малосемейках и кто бы им купил хотя бы однокомнатную, но ТВ только у народа и просит!