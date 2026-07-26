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Аргументы недели

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Лариса Долина рассказала, что друзья купили ей квартиру

Лариса Долина рассказала, что друзья купили ей квартиру

Можно порадоваться за Ларису Долину! Она стала обладательницей новой квартиры. Да не абы какой, а, по её собственным словам, — намного лучше прежней.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Не я купила, мне друзья купили, а друзьям мы деньги носили, так что народ наш помогает всем - больным детям, артистам всех  мастей, бойцам СВО и так далее! А многие из народа  не живут а выживают на съёмных квартирах и малосемейках и кто бы им купил хотя бы однокомнатную, но ТВ только у народа и просит!
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