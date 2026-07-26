Можно порадоваться за Ларису Долину! Она стала обладательницей новой квартиры. Да не абы какой, а, по её собственным словам, — намного лучше прежней.
Лариса Долина рассказала, что друзья купили ей квартиру
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Не я купила, мне друзья купили, а друзьям мы деньги носили, так что народ наш помогает всем - больным детям, артистам всех мастей, бойцам СВО и так далее! А многие из народа не живут а выживают на съёмных квартирах и малосемейках и кто бы им купил хотя бы однокомнатную, но ТВ только у народа и просит!
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