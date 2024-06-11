ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, есть раненые и погибший

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ в ночь на 12 июня. Украинские боевики ударили по населённому пункту из реактивных систем залпового огня, разрушив частные и многоквартирные дома.
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