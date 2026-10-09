В ТвГТУ состоялся финал музыкального конкурса «Звезда Политеха 2026»

Победители и призеры традиционного студенческого музыкального конкурса ТвГТУ «Звезда Политеха» 2026 года были названы на гала-концерте, состоявшемся 8 октября в актовом зале химико-технологического корпуса университета.
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