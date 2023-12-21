В США подтвердили удар по своей базе в Ираке

Военная база США Айн-эль-Асад в Ираке 20 декабря подверглась ракетному удару. Инцидент произошел примерно в 7:30 по местному времени, по базе была выпущена ракета калибра 122 миллиметра, никто не пострадал.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии