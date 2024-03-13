1,16 трлн рублей чистой прибыли получил ЛУКОЙЛ в прошлом году ЛУКОЙЛ получил 1,16 трлн рублей чистой прибыли в 2023 году Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в 2023 году составила 1,16 трлн руб.
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1,16 трлн рублей чистой прибыли получил ЛУКОЙЛ в прошлом году ЛУКОЙЛ получил 1,16 трлн рублей чистой прибыли в 2023 году Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в 2023 году составила 1,16 трлн руб.
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