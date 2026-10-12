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Анонс весёлой головоломки The Great Wife's Guide

Анонс весёлой головоломки The Great Wife's Guide

Анонсирована игра «The Great Wife's Guide» от разработчиков «Three-Headed Dog».Проект является ретро-футуристичной головоломкой про быт безумной жены.

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