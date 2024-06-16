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  • cergei efremow
    Конкуренция,однако....На Камчатке медве...

Охотник: Мазай или Мамай?

Охотник: Мазай или Мамай?

Человек с ружьём действительно повинен в полном истреблении целого списка четвероногих и пернатых, но всё более очевидна роль, которую цивилизованные охота и охотники играют в сохранении природных ресурсов и биоразнообразия.

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