Охотник: Мазай или Мамай?

Человек с ружьём действительно повинен в полном истреблении целого списка четвероногих и пернатых, но всё более очевидна роль, которую цивилизованные охота и охотники играют в сохранении природных ресурсов и биоразнообразия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии