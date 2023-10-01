Еще раз о Яковлеве и разрушении СССР

До сих пор не могу понять ПОЧЕМУ ЭТИХ НЕГОДЯЕВ НЕ ПОВЕСИЛИ прямо тогда? На фото Александр Яковлев, предатель Олег Калугин и директор ЦРУ Уильям Колби.

Валерий Мешалкин

Вывод простой; ЦРУ очень четко выполнило план по выявлению и использованию с продвижением на ключевые должности лиц настроенных прозападно и про капиталистически. Как подведение итогов наши службы КГБ и т.д., могут работать только против простых граждан. А ЦРУ правомерно отметили победу в холодной войне и выполнило задачу руками Горбачева,ельцина и их команд.