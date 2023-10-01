Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Победа-то будет за нами, но вот плодами ее будут пользоваться, отнюдь, не добрые русские люди...)))У украинцев и ...
  • Степан Капуста
    Как обычно, кто-то с кем-то поделился или лёг...У украинцев и ...
  • Виктор Максименко
    Нет это Союзное государство расшириться от Владивостока до Лиссабона а Бербок пропишут в МагаданеГлава МИД ФРГ Бер...

Еще раз о Яковлеве и разрушении СССР

Еще раз о Яковлеве и разрушении СССР

Рубрика "Нам пишут".Еще раз о Яковлеве и разрушении СССРДобрый день, Полковник.Недавно у Вас в блоге была была статья "Как рождается класс, и почему номенклатура СССР не являлась классом" (https://colonelcassad.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Илюшин
До сих пор не могу понять ПОЧЕМУ ЭТИХ НЕГОДЯЕВ НЕ ПОВЕСИЛИ прямо тогда? На фото Александр Яковлев, предатель Олег Калугин и директор ЦРУ Уильям Колби.
Ответить
1 д.
Валерий Мешалкин
Вывод простой; ЦРУ очень четко выполнило план по выявлению и использованию с продвижением на ключевые должности лиц настроенных прозападно и про капиталистически. Как подведение итогов наши службы КГБ и т.д., могут работать только против простых граждан. А ЦРУ правомерно отметили победу в холодной войне и выполнило задачу руками Горбачева,ельцина и их команд.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх