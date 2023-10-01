Рубрика "Нам пишут".Еще раз о Яковлеве и разрушении СССРДобрый день, Полковник.Недавно у Вас в блоге была была статья "Как рождается класс, и почему номенклатура СССР не являлась классом" (https://colonelcassad.
Еще раз о Яковлеве и разрушении СССР
Комментарии
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Виктор Илюшин
До сих пор не могу понять ПОЧЕМУ ЭТИХ НЕГОДЯЕВ НЕ ПОВЕСИЛИ прямо тогда? На фото Александр Яковлев, предатель Олег Калугин и директор ЦРУ Уильям Колби.
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1 д.
Валерий Мешалкин
Вывод простой; ЦРУ очень четко выполнило план по выявлению и использованию с продвижением на ключевые должности лиц настроенных прозападно и про капиталистически. Как подведение итогов наши службы КГБ и т.д., могут работать только против простых граждан. А ЦРУ правомерно отметили победу в холодной войне и выполнило задачу руками Горбачева,ельцина и их команд.
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5 час.
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