Минувшей ночью пресечена попытка ВСУ высадиться в Крыму. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, в северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.