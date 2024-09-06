Общественный транспорт Петербурга из-за выборов переведут на расписание будней

Наземный транспорт в выходные будет работать в усиленном режиме. Петербуржцев предупредили об изменениях в графике работы городского общественного транспорта и пригородных электропоездов в период выборов с 6 по 8 сентября.
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