Аршавин: Тюкавину в «Зенит» уже поздно, но он бы усилил состав команды

Экс-игрок клуба высказался о возможном трансфере нападающего Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о потенциальном трансфере нападающего сборной России и московского «Динамо» Константина Тюкавина в петербургский клуб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии