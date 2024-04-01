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Петербургский дневник

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Аршавин: Тюкавину в «Зенит» уже поздно, но он бы усилил состав команды

Экс-игрок клуба высказался о возможном трансфере нападающего Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос о потенциальном трансфере нападающего сборной России и московского «Динамо» Константина Тюкавина в петербургский клуб.

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