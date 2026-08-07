Ответ на украинскую компанию «принуждения к миру» за 40 дней стал катастрофическим для Киева. Как сообщает РИА Новости, это стало иллюстрацией слов президента РФ Владимира Путина о том, что будет после массовых атак по российской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии