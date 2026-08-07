Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин предупреждал: ответ ВС РФ на атаки ВСУ стали катастрофой для Киева

Путин предупреждал: ответ ВС РФ на атаки ВСУ стали катастрофой для Киева

Ответ на украинскую компанию «принуждения к миру» за 40 дней стал катастрофическим для Киева. Как сообщает РИА Новости, это стало иллюстрацией слов президента РФ Владимира Путина о том, что будет после массовых атак по российской территории.

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