Вклады «не для всех»: кому будут выгодны новые депозиты

В России появятся специальные жилищные вклады. С их помощью граждане смогут накопить необходимую сумму на первоначальный взнос по ипотеке на специальном счете и затем получить кредит на жилье на зафиксированных при открытии счета условиях.
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