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Беглый либерал: Визит Зеленского в США заранее обречен на провал

Беглый либерал: Визит Зеленского в США заранее обречен на провал

Визит утратившего легитимность президента Украины в Вашингтон не даст никакого результата. Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ Альфред Кох заявил в интервью бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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