Стало известно, сколько платят по больничному листу в 2025 году

РИА Новости: лимит для расчета больничного вырос до 2,225 млн рублей в 2025 году В России в 2025 году увеличился максимальный лимит дохода, из которого будут рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспособности, сообщила РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
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