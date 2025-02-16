Стало известно, сколько платят по больничному листу в 2025 году

РИА Новости: лимит для расчета больничного вырос до 2,225 млн рублей в 2025 году В России в 2025 году увеличился максимальный лимит дохода, из которого будут рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспособности, сообщила РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.