Бахмут переименовали в Артемовск в Яндекс Картах

В русском интерфейсе Яндекс Карт Бахмут переименовали в Артемовск, сообщает Telegram-канал Shot. В пресс-службе Яндекса сообщили, что изменения связаны с обновлением информации на основе официальных реестров.
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