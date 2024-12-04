PsyArXiv: перечислены качества, делающие людей «крутыми» в глазах других

Ученые из Йельского университета, занимающиеся когнитивными науками, Бреанна К. Нгуен и Майкл Принцинг из Бейлорского университета обнаружили, что привлекательность человека определяется не только его внешними данными, но и внутренними качествами.
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